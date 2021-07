PESCIA, ANCORA DUE SETTIMANE DI TAGLIO DELL’ERBA, IL CALENDARIO DEI LAVORI STRADA PER STRADA

PESCIA, ANCORA DUE SETTIMANE DI TAGLIO DELL’ERBA, IL CALENDARIO DEI LAVORI STRADA PER STRADA

Come annunciato nei giorni scorsi, lunedì scorso è ripreso il taglio dell’erba e della vegetazione eccedente nel territorio comunale di Pescia da parte di Alia, con un calendario di lavori che ha visto , lunedì, operare in via degli Orti e via del Nociaccio e, martedì, in via Petrarca, via della Pace e via G. Boccaccio. Via Vittorio Veneto, che era in programma nelle scorse settimane e per motivi tecnici non è stata completata, verrà recuperata in questi giorni.

L’intervento prosegue in questo modo :

mercoledì 28 luglio 2021 viale di Ricciano e via E. Fermi;

giovedì 29 luglio 2021 via della Vigna, via dei Tigli, via Furicaia e via Largo dell’Olivo;

venerdì 30 luglio 2021 via Fiorentina e via del Ponte del Marchi;:

Nella settimana prossima il taglio riguarderà :

lunedì 2 agosto 2021 piazza dei Fiori (area destinata a parcheggio lungo il perimetro), via 8 Settembre, via Turati e via Curtatone e Montanara;

martedì 3 agosto 2021 via Martini e via Marchionni;

mercoledì 4 agosto 2021 via Galilei, via Puccini, via Galeotti, piazza Galeotti e piazza Pupilli;

giovedì 5 agosto 2021 via Martiri della Libertà, via S. Quirico, via Traversa e via di Colleviti e via Volontari del Sangue;

venerdì 6 agosto 2021 Via Dante Alighieri.

.

Per effettuare gli interventi, è necessario che ci siano gli spazi liberati dalle auto in sosta e in transito e per questo motivo l’ufficio tecnico ha predisposto e installato la opportuna segnaletica riportante i divieti.