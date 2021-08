PESCIA, AGOSTO NON FERMA IL TAGLIO DELL’ERBA E LA PULIZIA DELLE STRADE

Continua senza soste , anche nel mese di agosto, il taglio dell’erba e della vegetazione eccedente nel territorio comunale di Pescia da parte di Alia, con un calendario di lavori molto fitto e con poche interruzioni, partendo dal prossimo sabato per arrivare a fine mese.

Questo il calendario degli interventi :

Sabato 7 agosto via Degli Orti (dall’intersezione con Via del Molino all’intersezione con il Viale Europa) e l’intero tratto di Via Vittorio Veneto;

lunedì 9 agosto 2021 via di Campolasso;

martedì 10 agosto 2021 Via della Stazione;

mercoledì 11 agosto 2021 via Marconi e via degli Alberghi;

giovedì 12 agosto 2021 via G. Segantini, via Rosai, via delle Rose, via delle Gardenie e Via Prepassa;

lunedì 16 agosto 2021 via delle Cartiere (da via Panoramica e via San Gennaro), piazza San Bartolomeo e piazza U.Ciomei, via di Fori, via S. Martino e via del Cimitero;

martedì 17 agosto 2021 piazza Carlo Collodi e via Pasquinelli, via della Filanda e via Confine con Capannori;

mercoledì 18 agosto 2021 via del Pillo (compreso parcheggio) e via di Fori (compreso il parcheggio) via Vecchia per Collodi Castello e piazza Sant’Antonio;

lunedì 23 agosto 2021 Via della Stazione (dall’intersezione con via Dilezza e via del Castellare) e parcheggio Ferrovie dello Stato (solo area perimetrale), via del Paradiso e via G. Verdi;

martedì 24 agosto 2021 via Rossini, via di Marzalla e via Ammannati;

mercoledì 25 agosto 2021 via Santa Dorotea, via Pagni, via M. Graziadei e via G. Gialdini;

lunedì 30 agosto 2021 via Zei area adibita a parcheggio pubblico e via Montecarlo, dall’intersezione con via Zei e via nuova dei Fiori entrambi i lati;

martedì 31 agosto 2021 via Mentana, via del Castellare, via Boito e via Mameli;

mercoledì 1 settembre 2021 Via Squarciabocconi, via Vivaldi e via Fattori;

Per effettuare gli interventi, è necessario che ci siano gli spazi liberati dalle auto in sosta e in transito e per questo motivo l’ufficio tecnico ha predisposto e installato la opportuna segnaletica riportante i divieti che verranno apposti nei giorni precedenti i lavori.