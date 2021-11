Pescia : 16 progetti per il Pnrr nazionale

Il comune di Pescia ha presentato, entro il termine previsto del 31 ottobre, alla regione Toscana, un nutrito elenco di progetti che sono finanziabili con i fondi provenienti dal PNRR.

A illustrare la serie di richieste, durante una conferenza stampa, l’assessore ai lavori pubblici Aldo Morelli :” Non si tratta certo di un elenco di sogni, ma progetti ben definiti e necessari per lo sviluppo del territorio, in piena sintonia con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vale a dire interventi strutturali che, una volta terminati, determineranno sviluppo e occupazione”.

Come richiesto dalla regione Toscana, gli enti comunali dovevano individuare “gli ambiti di intervento volti al recupero, alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e degli spazi pubblici”, con una serie di possibilità. A questo riguardo il comune di Pescia aveva costituito, fino dal 12 luglio, una cabina di regia coordinata dallo stesso assessore Aldo Morelli.

ELENCO PROGETTI INVIATI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL PNRR

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA DEFINIZIONE DI UN PARCO PROGETTUALE IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA E DELL’ABITARE.

1 COLLODI Riqualificazione Urbana: Piazze, marciapiedi e arredo. Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 350.000,00

2 DIFESA IDROGEOLOGICA Opere a difesa rischio idrogeologico, varie zone comunali. Progetto Esecutivo 680.000,00

3 EX CARCERE VENERI Lavori per trasferimento magazzini comunali. Progetto Definitivo 160.000,00

4 EX DEL MAGRO Parcheggio Pubblico. Progetto di Fattibilità Tecnico

Economica 780.000,00

5 GIARDINO NERJA Riqualificazione. Proposta Progettuale 84.500,00

6 GIARDINO VILLA SISMONDI Riqualificazione. Progetto Esecutivo 149.940,00

7 MEFIT Messa in sicurezza e adeguamento a norma

dell’immobile .- II Lotto – – Progetto di fattibilità tecnico economica

8.053.209,72

8 NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE Implementazione Pubblica Illuminazione. Proposta Progettuale 283.682,40

9 PALAZZO GALEOTTI MUSEO CIVICO Lavori Restauro Conservativo -II Lotto – Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 685.675,00

10 PIAZZA MAZZINI Illuminazione e rifacimento marciapiedi. Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 580.749,57

11 PONTE DEL MARCHI Ristrutturazione Ponte. Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 1.208.219,52

12 PONTE DI SORANA Ristrutturazione Ponte. Progetto Definitivo 140.000,00

13 SEDE PROTEZIONE CIVILE Restauro Locali e messa a norma. Proposta Progettuale 210.135,03

14 STADIO Nuova pista atletica e attrezzature per l’atletica

leggera. Proposta Progettuale 850.000,00

15 VECCHIO MERCATO DEI FIORI Implementazione impianti elettrici ordinari e nuovi impiantistica elettrica speciale ed acustica. Proposta Progettuale 460.454,00

16 VIA DEI MULINI Sistemazione e Riqualificazione sentieristica. Proposta Progettuale 142.817.