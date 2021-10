Pescare  in Garfagnana.

Se si parla di pesca è impossibile non pensare ad una vera e propria oasi per ogni pescatore che cerchi un lago o un torrente immerso nella natura più incontaminata e ricco di biodiversità ittica. Laghi e fiumi in Garfagnana, grazie al loro posizionamento geografico e alle acque pure e limpide, rappresentano il sogno di ogni appassionato di questa disciplina.

La zona mette a disposizione anche laghi artificiali dove cimentarsi nella pesca di salmonidi ciprinidi , ma è avventurandosi sulle sponde e sulle rive più lontane dai centri abitati che ci si sente un tutt’uno con questi meravigliosi angoli di territorio perfettamente accessibili e dove trascorrere dei momenti di pace e relax.