Pescaglia: via ai lavori di ripristino della frana di Fornastro

PESCAGLIA – Sono partiti i lavori per il ripristino della frana a Piazzanello nella località Fornastro. L’intervento avrà un costo di 40.000 euro di cui 32.000 finanziati dalla Regione Toscana.

La messa in sicurezza della strada avverrà mediante l’installazione di una paratia di micropali e tiranti in acciaio che verrà realizzata lungo la banchina di valle della carreggiata nel tratto maggiormente interessato dal movimento franoso. L’assessore ai lavori pubblici Gabriele Fulvetti (nella foto) ringrazia la Regione Toscana e in particolare Stefano Baccelli, assessore alle infrastrutture.