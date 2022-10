– limitazione del transito lungo la strada comunale San Rocco in Turrite – Gragliana, nel tratto di strada nei pressi della frazione di Barbamento, mediante istituzione di senso unico alternato negli orari di lavoro per consentire i lavori sulla strada stessa, a partire dalle ore 7,30 del 26/10/2022 e fino alle ore 17.30 del 28/10/2022,

nei tratti adeguatamente segnalati e comunque nelle fasce orarie concordate tra l’impresa e il direttore lavori; Sara possibile la chiusura totale al transito limitata al momento in cui è in corso una lavorazione che non permette il senso unico alternato, con riapertura al transito per almeno 15 minuti ogni 45 minuti;