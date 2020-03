Pescaglia sono diverse le attività che stanno sospendendo l’attività

Anche su Pescaglia sono diverse le attività che stanno sospendendo l’attività o che la stanno fortemente limitando per far si che possa essere salvaguardata la salute delle persone.

Facciamo che questo loro grande sacrificio (perché per chi campa della propria attività chiudere vuol dire non lavorare e non riscuotere) non sia vano.

Facciamo anche tutti noi la nostra parte, limitando allo stretto necessario le uscite ed i contatti con gli altri, rispettando le regole che servono per contenere il contagio. Sono regole di buonsenso, sono l’unica maniera che abbiamo perché questa non diventi una tragedia ancora più grande.

Infrangere queste norme non è ganzo, non è da furbi. È da irresponsabili. In una parola, da stronzi!