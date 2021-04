PESCAGLIA – Soggiorni estivi gratuiti 2021 per ragazzi da 6 a 17 anni.

Tra le iniziative orientate al mondo dei giovani, anche quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha predisposto un programma di soggiorni estivi gratuiti al mare e in montagna, riservato a bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni appartenenti a famiglie non abbienti. Al fine di estendere questa possibilità al maggior numero di bambini e per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie, anche quest’anno l’attività è organizzata in collaborazione con la Provincia di Lucca e, attraverso questa, con i Servizi Sociali dei Comuni della Provincia. Da questa collaborazione è nato un programma ricco, con un ventaglio di opportunità ampio e pieno di attrattive: soggiorni al mare a Marina di Massa, Igea Marina (Rimini), in barca nell’Arcipelago Toscano, in montagna al centro ambientale «Anemone» di Sillano, Castelvecchio Pascoli (Lucca).