Pescaglia: ritornano i concerti dei Giamborì di Chris Redsell

Dopo più di trent’anni tornano i “Giamborì” di Chris Redsell in una serie di concerti che si terranno in aprile a Loppeglia, Pescaglia e Colognora. I “Giamborì” sono nati a metà degli anni 80 ed hanno realizzato eventi musicali e artistici per circa quattro anni esibendosi su tutto il territorio. Il leader, nonché motore pulsante dell’iniziativa, era un artista canadese di nome Chris Redsell, venuto ad abitare a Fiano, in un rudere ristrutturato da lui stesso insieme ad alcuni amici.