, in quanto, come avrete letto sui giornali, oggi l’indice settimanale dei contagi nel Comune Di Pescaglia è al di sopra dei 250 positivi ogni 100mila abitanti.

Con il Presidente Giani, che ringrazio per la sua costante attenzione per le nostre comunità, abbiamo fatto il punto sulla situazione dei contagi e abbiamo deciso di monitorare costantemente e attentamente l’evoluzione nei prossimi giorni.

Non avendo soggetti positivi al Covid-19 nelle scuole del nostro Istituto Comprensivo, abbiamo deciso, per il momento, di non dover procedere alla chiusura delle stesse ma, qualora la situazione dovesse mutare, provvederemo tempestivamente ad adottare gli opportuni provvedimenti.