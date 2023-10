PESCAGLIA – Nidi Gratis: riapertura dei termini

Con Decreto Dirigenziale n. 8526 del 27.04.2023 la Regione Toscana ha approvato, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, la “Misura Nidi Gratis” (gratuità dei nidi di infanzia) rivolta ai nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, con ISEE fino a 35.000 euro, iscritti obbligatoriamente a servizi comunali o privati accreditati. Come previsto dall’Art. 11 del suddetto Decreto, è stato possibile riaprire i termini per la presentazione di nuove domande avendo a disposizioni ulteriori risorse, rimaste inutilizzate dal precedente avviso pubblico. Il beneficio sarà riconosciuto a partire dal mese di dicembre 2023. Si ricorda che è possibile presentare domanda di accesso al beneficio per la frequenza di servizi privati accreditati, se il proprio Comune di residenza (questo il caso del Comune di Pescaglia) è privo sia di nidi a titolarità pubblica che di privati accreditati. Lo sconto verrà riconosciuto anche al compimento dei 3 anni di età nel caso di bambini e bambine che continuano a frequentare il servizio per la prima infanzia fino al termine dell’anno educativo, o che per comprovati motivi di fragilità certificata, continuano ad usufruire del servizio.

La misura regionale va ad integrare il contributo dell’INPS “Bonus Nido Nazionale”: contrariamente al bonus Inps che è a rimborso, la Misura Nidi Gratis prevede uno sconto, che verrà riconosciuto per la quota che eccede il contributo rimborsabile da INPS per un massimo di € 527,27 per ogni mensilità, a decorrere dalla mensilità di dicembre 2023 fino a luglio 2024. Non sarà possibile presentare una nuova domanda per i beneficiari già individuati dal D.D. 17222/2023, ma potranno fare richiesta di beneficio i genitori/tutori di bambini/e collocati/e in lista di attesa nei servizi comunali solo in caso di scorrimento della lista e se in tale data non siano già frequentanti di altro servizio privato accreditato.