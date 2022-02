PESCAGLIA – METTIAMO LA PACE AL CENTRO

Ho appena scritto agli organizzatori della manifestazione che si terrà questo sabato alle ore 17.00 di fronte a Palazzo Pretorio che l’Amministrazione comunale di Pescaglia aderisce all’iniziativa da loro promossa per ribadire l’importanza di mettere la pace avanti a qualsiasi altro interesse.

È importante in questo momento far sentire la voce dei cittadini e delle istituzioni unite per la pace.