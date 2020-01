PESCAGLIA – IL GIORNO DELLA MEMORIA

Domenica 26 gennaio ore 21:00, teatrino di Trebbio.

In occasione del giorno della memoria verranno affrontate alcune tematiche inerenti a Pescaglia, a partire dalla storia di alcune famiglie ebraiche che trovarono rifugio nel nostro territorio, per finire con alcuni aspetti emersi dalla ricerca che ho fatto, riguardanti le genti di Pescaglia, i nostri padri, nonni e bisnonni, e le sfide terribili cui dovettero far fronte nel travagliato scenario di guerra, durante il 1944.

Francesco Maiorano‎