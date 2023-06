Si informa che è stato reso noto l’avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia, usufruiti da bambini/e di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, a favore di famiglie residenti in Toscana per l’anno educativo 2023-2024; riguarderà le famiglie con minori iscritti a servizi quali nidi d’infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare; unica condizione: dovrà trattarsi obbligatoriamente di servizi comunali o privati accreditati situati nei comuni limitrofi e non.