Pescaglia, – Finanziato il Nuovo Plesso Scolastico di Piegaio

Un’altra ottima notizia: il Ministero dell’Interno ci ha finanziato € 117.279 per completare la progettazione esecutiva del nuovo Plesso Scolastico di Piegaio.

Grazie a questo finanziamento mettiamo un altro tassello, l’ultimo che mancava, per la realizzazione del nuovo Plesso Scolastico di Piegaio, che sarà finanziato con le risorse del PNRR.

Il cronoprogramma concertato con la Regione andrà quindi avanti come previsto.

Non appena la progettazione esecutiva sarà ultimata – come facemmo a suo tempo per quella di Monsagrati – sarà nostra cura presentare il progetto a tutta la cittadinanza.