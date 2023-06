PESCAGLIA – Attività Estive 2023

Anche per quest’anno ritorna il progetto “Cultura, gioco e sport: campi estivi alla scoperta del proprio territorio”.

I corsi si terranno presso la scuola primaria di Piegaio-Convalle e presso la scuola primaria “Margherita Hack” di Monsagrati a partire dal 3 luglio fino al 30 agosto, nei giorni di LUNEDI’, MERCOLEDI’ dalle ore 14,30 alle ore 19,00 e VENERDI’ dalle ore 14,30 alle ore 18,30. Il costo è di € 25,00 per il 1° figlio, € 15,00 per il 2° ed € 10,00 dal 3° figlio in poi.

