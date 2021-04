Pescaglia.. Associazione “I giovani della Casa delle Idee”

– L’Associazione “I giovani della Casa delle Idee” è un’associazione di promozione sociale formata da ragazzi con un’età compresa tra i 18 e i 32 anni.

– Insieme organizziamo eventi sia sociali che culturali rivolti alla cittadinanza. Grazie alle creazione di spazi condivisi, il nostro obiettivo è trasformare la Casa delle Idee (ex scuola di Fiano) in un luogo di attività non solo di studio ma anche di aggregazione.