PESCA doppio appuntamento con la Lenza S. Alessio con una gara a coppia e la scuola di pesca per ragazzi

La Lenza Sportiva S. Alessio comunica l’organizzazione di un doppio evento di pesca, il primo è una gara a coppia che si terrà questa domenica 4 giugno e la seconda, fiore all’occhiello della società lucchese, i 25 anni e non sentirli della scuola di pesca pronta ad iniziare per accogliere i giovani pescatori, che si terrà dal 10 al 16 luglio con le iscrizioni aperte proprio in questi giorni.

Domenica 4 giugno. In collaborazione con la Maver, la Lenza S. Alessio propone una sana mattinata di pesca e alla fine anche un buon ristoro di panini pizza e altro, presso i laghetti Isola Bassa ‘Carlo Chines’ di Lammari con una gara a coppia. Il ritrovo è alle ore 7, sorteggio ore 7:15, fischio inizio gara ore 8:30 e su le canne di fine gara ore 11:30 a cui seguono le premiazioni. Iscrizione individuale euro 20, saranno premiati i primi 3 di settore con generi alimentari e i primi 3 assoluti con materiali Maver. Esche consentite: due barattoli di mais, 1 kg. di bachini, 500 grammi di pellet fornito dal lago e restante solo ad innesco. E’ permessa solo la pesca con canne fisse da 0 a 13 metri (no bolognese o fondino). A fine gara verrà consegnato un presente per l’occasione e organizzato un rinfresco con panini, pizza e bevande. Info e prenotazioni: Oriano 347.5401171 o Petroni 335.5406325.

Dal 10 al 16 luglio. Torna anche in questo 2023 il classico appuntamento annuale, della durata di una settimana, con la “Scuola di pesca per ragazzi” organizzata, da ben 25 anni, dall’Asd Lenza Sportiva S. Alessio in collaborazione con i “Laghi Isola Bassa Carlo Chines” di Lammari. Il corso di pesca che si terrà nella struttura dei laghetti di Isola Bassa, inizierà lunedì 10 luglio e terminerà la domenica 16 luglio (con orario 14-19 fino al sabato, mentre la domenica mattina ci sarà la prova della gara) dove potranno partecipare ragazzi e ragazze dai 5 anni fino ai 14 anni. Le iscrizioni sono aperte, al momento già una decina sono gli iscritti e molte le telefonate per chiedere informazioni, chi vuole partecipare deve chiamare: Oriano 347.5401171. Costo iscrizione euro 35 in cui la società Lenza S. Alessio provvederà a passare il necessario e le attrezzature per pescare e la tessera federale (che al termine del corso rimarranno di proprietà degli stessi iscritti). Gli aspiranti pescatori impareranno come montare le lenze, usare le esche adatte in vari tipi di pesca, legature degli ami e piombature, il modo di pescare e soprattutto il rispetto dell’ambiente e dei pesci. Il programma settimanale dal lunedì 10 al sabato 15 luglio prevede 2 ore di teoria e le restanti con la pratica sul lago a pescare. Il sabato inoltre ci sarà una prova di pesca per la gara della domenica che al suo termine, verranno stilate le classifiche per le varie categorie e si terrà la premiazione con trofei, coppe, attrezzature da pesca e comunque riconoscimenti per tutti i giovani pescatori presenti.

