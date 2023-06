Pesanti sanzioni per errato conferimento dei rifiuti e per inottemperanza di pubblici esercizi al divieto di musica dopo le 24.00.

Pesanti sanzioni per errato conferimento dei rifiuti e per inottemperanza di pubblici esercizi al divieto di musica dopo le 24.00. La polizia municipale di Forte dei Marmi impegnata a tutto campo nel rispetto delle regole

La Polizia Municipale di Forte dei Marmi, impegnata a tutto campo nella tutela dell’Ambiente. Nei giorni scorsi, a seguito di serrati controlli, sono stati elevati sei verbali di 450 euro ciascuno per errato conferimento dei rifiuti ad altrettanti soggetti, che avevano abbandonato i rifiuti a terra fuori dalle isole ecologiche, non ottemperando alla corretta procedura della raccolta differenziata dei materiali. Gli accertamenti sono stati condotti, sia impiegando agenti in abiti civili, che facendo ricorso all’uso delle telecamere di videosorveglianza. Infine, il Comando ha comminato sanzioni anche per il disturbo della quiete pubblica con l’emissione di quattro verbali ad altrettanti pubblici esercizi per l’inottemperanza all’ordinanza sindacale, che vieta la musica dopo le ore 24,00.