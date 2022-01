Persone fabiche: l’amministrazione emette un’ordinanza a tutela della loro salute

L’amministrazione comunale, su input dell’l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, ha rinnovato l’ordinanza a tutela della salute di singoli cittadini fabici, che soffrono di una forma di anemia ereditaria caratterizzata dalla carenza di un enzima detto glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), espresso soprattutto nei globuli rossi.

In base ad essa, i titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, collocate nel territorio comunale, potranno vendere fave fresche solo confezionate (non sfuse) e dandone chiara pubblicità attraverso appositi cartelli ben visibili. Inoltre, in aree specifiche di Sant’Alessio e Monte San Quirico individuate da un’apposita planimetria allegata all’ordinanza, non potrà essere coltivato questo tipo di ortaggio.

