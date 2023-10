PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO, FIRMATA CONVENZIONE TRA LA SCUOLA IMT E LA QUESTURA DI LUCCA

Tempi e procedure più veloci per studenti e uffici pubblici grazie ad un apposito sportello della Questura

Lucca, 12 ottobre, 2023 – Un protocollo d’intesa tra la Scuola IMT Alti Studi Lucca e la Questura di Lucca per agevolare il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno agli studenti di nazionalità non UE che si iscrivono alla Scuola IMT, in possesso di visto d’ingresso per studio in Italia.

E’ quanto prevede la convenzione firmata questa mattina (giovedì 12) alla Scuola IMT tra il rettore Rocco De Nicola e il questore di Lucca Dario Sallustio.

Alla conferenza stampa erano presenti anche la dirigente dell’Ufficio immigrazione, Angela Patrizia Manigrasso e, per la Scuola IMT, la prorettrice alla Ricerca e innovazione Maria Luisa Catoni, il prorettore alla Comunicazione, alla Terza Missione e alla Disabilità Emiliano Ricciardi e il prorettore all’Organizzazione e alla Programmazione Massimo Riccaboni.

A tal fine la Questura attiverà un apposito sportello dedicato agli studenti della Scuola IMT, dove i futuri allievi, in un giorno ed orario specifico, potranno formalizzare le istanze senza dover accedere al circuito postale.

Fino ad ora infatti, gli studenti in arrivo alla Scuola IMT in possesso di un visto di ingresso per studio, dovevano richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dal loro ingresso in Italia tramite l’apposito kit da ritirare presso uno degli uffici postali, Comuni e patronati abilitati.

“Ringrazio il questore Dario Sallustio per la disponibilità dimostrata e tutti gli uffici della Questura di Lucca – dichiara il rettore della Scuola IMT Rocco De Nicola -. Questo è un esempio di virtuosa collaborazione tra enti pubblici. L’accoglienza di studenti provenienti da università e istituzioni straniere rappresenta un obiettivo strategico della Scuola IMT, oltre ad incarnare il valore dell’inclusività. Il diritto all’istruzione è infatti – continua De Nicola – un diritto fondamentale previsto dalla nostra Costituzione che la Scuola IMT sposa in pieno, promuovendo azioni per il diritto allo studio e l’inclusione accademica anche a favore di richiedenti asilo o beneficiari di protezione internazionale. Gli organi della Scuola hanno da poco approvato anche il programma “Scholars at risk” che prevede l’assegnazione di borse di ricerca per studiosi provenienti da zone di guerra o da aree dove si sono verificate catastrofi naturali”.

“La Scuola IMT rappresenta un’eccellenza del nostro territorio – dichiara il questore Dario Sallustio -. Incentivare le best practices con enti qualificati rappresenta un valore aggiunto per il buon andamento della Pubblica Amministrazione e per lo sviluppo socio culturale della comunità che ne beneficia. È fondamentale per la nostra città accogliere gli studenti internazionali e offrire loro un ambiente ospitale, garantendo allo stesso tempo la sicurezza e il rispetto delle leggi. Questo Protocollo è -conclude Sallustio- frutto della collaborazione tra la Scuola IMT e il nostro Ufficio immigrazione, che nonostante stia affrontando un periodo molto delicato, è riuscito a trovare le energie per sviluppare anche progetti come quello descritto oggi.”

La convenzione firmata questa mattina, consentirà uno snellimento delle procedure a beneficio degli studenti, ma anche degli uffici pubblici coinvolti nel procedimento del rilascio della documentazione necessaria.

L’accordo, inoltre, prevede la medesima tipologia di agevolazioni anche per gli studenti di scambio di nazionalità non UE che soggiornano presso la Scuola IMT per periodi superiori a novanta giorni.