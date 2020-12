PERICOLOSE E FUORI NORMA I NUOVI PARAPETTI AL PORTO DI VIAREGGIO

Augusto Fiorini Presidente Vox Italia Viareggio circolo “La Rosa dei Venti”, DENUNCIA la pericolosità delle nuove ringhiere istallate circa 1 mese fa nelle banchine del porto a Viareggio. NON RISPETTANO le normative per i parapetti permanenti e i requisiti dimensionali geometrici.In merito alla progettazione dei parapetti ,la legislazione vigente prevede l’applicazione di LEGGI/DECRETI e di NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO.In particolare, nella progettazione ,costruzione ed istallazione di parapetti devono essere rispettare il D.M. 236del 14/06/1989,le NTC 2018 e la norma UNI 10809-1999.Il parapetto che costituisce la difesa in questo caso per la caduta in mare, deve essere intraversabile secondo la legge da una sfera di diametro di cm. 10 e in questo caso le misure sono di gran lunga superiori, oltre a non rispettare un altra norma fondamentale per la sicurezza umana e cioè la distanza fra un traverso e l’altro, la legge prevede una distanza di 100 cm ed anche in questo caso le misure sono molto superiori, poi altre difformità ed errori progettuali di minore entità e che non sto qui ad elencare.Come può una amministrazione fare errori cosi’ banali che nemmeno un dilettante appassionato a bricolage puo’fare ??,ma cosa stanno a fare l’assessore ai lavori pubblici e tutti i tecnici addetti a tali lavori ?? una cosa è certa prima che succeda qualche incidente grave serve con urgenza l’immediato inizio dei lavori di adeguamento alle normative vigenti.Chi pagherà per questo danno erariale ?? ci sono responsabilità oggettive ! passerà tutto nel dimenticatoio??. Per questo motivo Augusto Fiorini in qualità di Presidente di VOX ITALIA VIAREGGIO ,CHIEDE alla attuale amministrazione di provvedere con urgenza all’adeguamento per consentire la sicurezza umana, ed in ogni caso non potendo per ora agire in proprio in consiglio , un appello alle opposizioni di vigilare che ciò’ avvenga e di seguire la vicenda anche per il danno erariale, e per accertare le responsabilità oggettive.Basta con questo modo dilettantesco e allo sbaraglio di procedere nell’amministrare la città ,già ci pensa questo governo a renderci la vita difficile ed insicura ci manca anche che lo facciano le amministrazioni locali e poi siamo arrivati al capolinea.

