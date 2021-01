PERICOLO VALANGHE DIVIETO DI ANDARE IN LUOGHI INNEVATI

L’UNIONE COMUNI GARFAGNANA, SENTITO IL SOCCORSO ALPINO, IN CONSIDERAZIONE DEL BOLLETTINO METEOMONT DELL’ARMA DEI CARABINIERI CHE HA EMESSO ALTO RISCHIO VALANGHE,

AVVERTE LA POPOLAZIONE DI NON RECARSI IN LUOGHI INNEVATI. I COMUNI STANNO PROVVEDENDO AD EMANARE LE RISPETTIVE ORDINANZE DI DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE E SPORTIVE IN MONTAGNA.

SI CONFIDA NELLA COLLABORAZIONE DI TUTTI PER IL RISPETTO DI QUANTO EMESSO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI E PER NON AGGRAVARE IL SISTEMA DEI SOCCORSI IN ATTO.

IL PRESIDENTE ANDREA TAGLIASACCHI