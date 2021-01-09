L’UNIONE COMUNI GARFAGNANA, SENTITO IL SOCCORSO ALPINO, IN CONSIDERAZIONE DEL BOLLETTINO METEOMONT DELL’ARMA DEI CARABINIERI CHE HA EMESSO ALTO RISCHIO VALANGHE,
AVVERTE LA POPOLAZIONE DI NON RECARSI IN LUOGHI INNEVATI. I COMUNI STANNO PROVVEDENDO AD EMANARE LE RISPETTIVE ORDINANZE DI DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE E SPORTIVE IN MONTAGNA.
SI CONFIDA NELLA COLLABORAZIONE DI TUTTI PER IL RISPETTO DI QUANTO EMESSO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI E PER NON AGGRAVARE IL SISTEMA DEI SOCCORSI IN ATTO.
IL PRESIDENTE ANDREA TAGLIASACCHI