Performance d’arte a Villa Bertelli a corredo della mostra Andy Warhol e la New Pop

Performance d’arte a Villa Bertelli a corredo della mostra Andy Warhol e la New Pop

L’artista Mart Signed creerà un’opera a tema

Venerdì 22 aprile ore 17.00

Ingresso libero all’evento. Mostra a pagamento 10 euro.

Necessaria prenotazione 0584 787251

Imperdibile sorpresa venerdì 22 aprile dalle 17.00 alle 19.30 alla mostra Andy Warhol e la New Pop di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, curata dalla Fondazione Mazzoleni. Gli spazi espositivi della villa ospiteranno la performance Artfor Peace dell’artista Mart Signed, che in tempo reale realizzerà un’opera sul tema della pace. Signed sarà accompagnato dal violino elettrico della musicista Elena Cirillo, che eseguirà alcuni brani, mentre la creatività dell’artista prenderà vita. La scenografia dell’evento è di Notturno Studio, che vestirà anche la violinista e arricchirà la scena con accessori realizzati per l’occasione. Insieme a Mart Signed, Notturno Studio è attualmente in esposizione al secondo piano di Villa Bertelli con gli artisti della New Pop della Fondazione Mazzoleni. Se il tempo lo permetterà, la creazione dell’opera si svolgerà nel parco di Villa Bertelli, dove farà bella mostra di sé in esposizione un’Audi elettrica messa a disposizione da Brotini Auto, partner della mostra. In caso di maltempo la performance si sposterà all’interno della villa. L’evento è gratuito, ad eccezione del biglietto per visitare la mostra di 10 euro.