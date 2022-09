perde il controllo del veicolo, uscendo fuori dalla sede stradale

I Vigili del fuoco del comando di Prato, sono intervenuti questa notte alle ore 4:45 sulla via Baccheretana tra Seano e Bacchereto, per un incidente stradale, dove un’autovettura condotta da un giovane di anni 21, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, uscendo fuori dalla sede stradale. Il ragazzo è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato al personale medico del 118, trasportato successivamente in codice rosso al pronto soccorso.

Sul posto i carabinieri.