PERCORSI D’ECCELLENZA AL CIOCCO GLI EUROPEI SONO DIETRO L’ANGOLO  

Si avvicinano i Campionati Europei Giovanili di mtb alla Tenuta Il Ciocco Dall’1 al 6 agosto il festival delle ruote artigliate per talenti di tutt’Europa Il bike manager Jacopo Pieroni racconta i percorsi XCO, XCR, XCC e TT Il direttore tecnico Valerio Barsella: “Siamo al 99% dell’organizzazione” I Campionati Europei Giovanili di mtb porteranno una sfilza di talenti in Toscana. Dall’1 al 6 agosto il festival europeo delle due ruote scandirà le giornate della Tenuta Il Ciocco di Barga, in provincia di Lucca, che in questo momento si sta facendo bella per il grande evento. Gli organizzatori stanno rifinendo ora i tre tracciati che promettono spettacolo e divertimento, abbinati a una giusta dose di tecnicità. Non mancheranno curve, brevi tratti in salita e discese dove i bikers cercheranno la velocità e il proprio ‘flow’, senza mai fermarsi. Scendendo nei dettagli, il percorso XCO misura 2,9 km con un dislivello di 81m ed è composto da tratti rocciosi. “Sono due le parti più spettacolari di questo tracciato, – ha commentato il bike manager Jacopo Pieroni, – la prima è denominata ‘Dente’ e si tratta di una discesa dove verranno posizionati sassi artificiali, poi ci sarà il ‘Rock Garden’”. Il percorso XCO, stesso terreno della prova Team Relay, sarà poi composto da due aree tecniche, una nella zona di partenza e arrivo e la seconda si troverà nella parte più alta del percorso, tra il ‘Dente’ e il ‘Rock Garden’. Il percorso Time Trail (TT), invece, presenta un anello di 681m con un dislivello di 17m, abbastanza veloce e con un breve tratto tecnico in discesa. Si partirà uno alla volta, a distanza di 20”, e questa prova permetterà di stabilire le griglie di partenza delle manifestazioni successive. Infine, il tracciato Short Track (XCC) ha una distanza di 1,2 km con 37m/dsl e, a differenza del percorso XCO, è più veloce con meno asperità ed è caratterizzato nella parte finale da un tratto tecnico di livello medio, ma molto spettacolare. “Oramai siamo agli sgoccioli, siamo pronti per accogliere tutti i partecipanti, – ha raccontato poi il direttore tecnico Valerio Barsella -, siamo al 99% dell’organizzazione. Per noi il mondo della mtb giovanile rappresenta un’altra grande opportunità per poter dimostrare al mondo delle due ruote che il Ciocco è sinonimo di mtb dal ’91, e il nostro curriculum lo dimostra. I Campionati Europei Giovanili sono un bello stress-test sia per la Tenuta Il Ciocco sia per l’organizzazione, perché avremo 6 giorni non-stop di prove. Il Ciocco si presta molto bene per ospitare un grande evento come questo e un grande numero di persone, è una tenuta di 600 ettari quindi c’è la possibilità di avere tutti gli spazi possibili. Abbiamo diverse strutture sia ricettive che legate alla ristorazione Food&Beverage. Avremo dei food truck e stiamo organizzando inoltre un servizio di delivery nelle zone camper, per far sì che gli ospiti possano ricevere tutto quello di cui hanno bisogno”. I Campionati Europei Giovanili sono dietro l’angolo e la Tenuta Il Ciocco è pronta ad aprire le porte ai campioncini delle ruote artigliate!