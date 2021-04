Perché l’Olanda ha sospeso (di nuovo) il vaccino anti-COVID di AstraZeneca

La campagna di vaccinazione contro il COVID-19 in Olanda subisce un altro colpo. Dopo lo stop temporaneo al vaccino di AstraZeneca di soltanto due settimane fa, come accaduto in molti altri Paesi UE, l’Olanda ha annunciato in queste ore un’altra interruzione temporanea delle somministrazioni del siero Vaxzevria per i cittadini al di sotto dei 60 anni e, visto che nei prossimi giorni erano previste in tutto il Paese 700 somministrazioni di ultrasessantenni, di interrompere del tutto le inoculazioni col vaccino di AstraZeneca fino al 7 aprile prossimo, così da non sprecare dosi che sarebbero rimaste inutilizzate dopo l’apertura.

La decisione di interrompere temporaneamente la somministrazione del vaccino Vaxzevria è legata agli stessi motivi del precedente stop: i rari casi di trombosi verificatisi tra i cittadini dopo aver ricevuto il siero di AstraZeneca. O meglio, tra le cittadine al di sotto dei 60 anni. Rari casi di trombocitopenia che avevano spinto la stessa AstraZeneca, su richiesta degli esperti dell’EMA che erano già stati chiamati ad esprimersi su eventuali correlazioni col siero, ad inserire un’avvertenza speciale nella nuova versione del bugiardino del vaccino.