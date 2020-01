Perché il prezzo del petrolio ora sta scendendo?

Il prezzo del petrolio ha imboccato la via del ribasso dopo le stupefacenti performance messe a segno nelle ultime giornate.

Tutto è iniziato la scorsa settimana, quando il raid ordinato da Donald Trump ha portato all’uccisione del generale iraniano Soleimani. La tensione è inevitabilmente salita e i mercati hanno iniziato a prezzare l’imminente scoppio di una nuova guerra.

L’azionario ha perso ampio terreno, mentre il prezzo del petrolio è decollato assieme a quello dell’oro. Oggi però, nonostante non siano giunte notizie particolarmente positive dal fronte geopolitico, il greggio è tornato a scambiare in rosso.

Perché il prezzo del petrolio sta scendendo

Nelle scorse sessioni sia la quotazione del Brent che quella del WTI hanno messo a segno guadagni decisi e si sono riportati sui massimi di fine estate a causa del potenziale conflitto USA-Iran.

Poi però il rally si è affievolito e questo perché gli analisti hanno iniziato a rivalutare i rischi riconsiderando le probabilità di esplosione di una vera e propria guerra. A chiarire la questione è stato Lachlan Shaw, head of commodity research della National Australia Bank, che ha affermato:

“Il mercato è chiaramente spaventato dalla potenziale interruzione dell’offerta ma non è detto che andremo per forza in quella direzione”.

Per dirla con le sue stesse parole, da ora in avanti sarà tutta una questione di scenari e nessuna via verrà data per scontata.

In pratica, dopo la paura iniziale, il prezzo del petrolio ha deciso di evitare il panico analizzando la questione in maniera più razionale.

Sicuramente nel corso delle prossime giornate, e viste le recenti dichiarazioni di entrambe le parti, le quotazioni continueranno ad essere monitorate con attenzione assieme all’oro, che intanto ha raggiunto i massimi del 2013.

Per il momento, il prezzo del petrolio WTI sta scendendo di mezzo punto percentuale su quota $62,96, mentre il Brent sta perdendo lo 0,6% su quota $68,5.