per una manovra errata finisce sulla pista di pattinaggio

Chiamata delle 19.29 di ieri pomeriggio, per incidente in via Vittorio Emanuele a Castelnuovo Garfagnana. Un uomo alla guida di un’auto nel parcheggio in prossimità della Rocca Ariostesca – sembra per una manovra sbagliata –

ha sfondato il guard rail ed è finito circa 7 metri più sotto, dove si trova una pista di pattinaggio. La vettura si è ribaltata, ma l’uomo (non sappiamo età) è rimasto sempre cosciente ed è stato portato in ambulanza, in codice rosso per dinamica, all’ospedale di Lucca.

Intervenuti: ambulanza con medico della Misericordia di Castelnuovo, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Pegaso allertato ma non intervenuto.