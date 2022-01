PER TROVARE L’AMOREEEEEE – AL CARPE DIEM SABATO 29 GENNAIO

Sabato 29 gennaio ore 20.30 torna la serata all’insegna dell’amicizia,

per stare qualche ora in compagnia e non isolati, per chiaccherare,ridere, scherzare e allargare le amicizie.La cena sarà al Carpe Diem a Viareggio viale Europa n.25 con il dj Simone Cerri che ci intratterrà con bella musica

Covid 19, ognuno dovrà rimanere al proprio tavolo, sicurezza della serata garantito dalla presenza solo di partecipanti in possesso del green pass,

uso mascherina ogni volta che ci alziamo dal tavolo e posti a sedere in linea con la legge covid 19

Posti assegnati come sempre con segnaposto, da un lato le donne di fronte gli uomini e i tavoli in base a un età coetanea.

Cena servita:

Antipasti:carpaccio di pesce spada

Soufflé di verdure e gamberi

Primo:risotto di mare

Secondo:frittura di pesce e verdurine

Dessert:gelato crema con cioccolato

1 bott. Di vino ogni 4 persone TUTTO a 30 euro.

prenotazioni entro il 26 gennaio al n.3885846676 Coralba

Vi aspettiamo per ritrovarci e passare una serata leggera e spensierata assieme