per Seravezza una nuova importante collaborazione in ambito scientifico-letterario. Venerdì il convegno online su “Tonino Guerra e la favola”

Comune di Seravezza e Centro Studi Sirio Giannini sono partner del convegno “Tonino Guerra e la favola” in programma venerdì 9 aprile per iniziativa del Comitato nazionale per il centenario della nascita del poeta. Il convegno, previsto in origine in due momenti, a Palazzo Mediceo di Seravezza e nella città di Cagliari, è stato riprogrammato in modalità online a causa dell’emergenza Covid. Si potrà seguire in diretta sulla piattaforma Streamyard (https://streamyard.com/fghi5ydxpu) oppure sulla pagina Facebook “Comitato Nazionale Tonino Guerra”. Il sindaco Riccardo Tarabella aprirà l’evento alle ore 10:00 portando il suo saluto.

«Ringrazio gli organizzatori del convegno per aver coinvolto la nostra città in questa iniziativa di alto valore culturale», dice il sindaco. «La pandemia ci ha purtroppo costretti ad annullare la sessione in presenza a Palazzo Mediceo, ma sono certo che il tema e la qualità dei relatori sapranno calamitare l’interesse dei molti che nel nostro Paese apprezzano e studiano l’opera di Tonino Guerra. Tra l’altro, proprio sulla favola, Seravezza vanta una lunga tradizione di studi e approfondimenti letterari grazie agli importanti convegni organizzati dal Centro Studi Sirio Giannini. La favola, inoltre, è un genere frequentato anche dai maggiori autori versiliesi. Grazie a questo e grazie alla forte apertura che l’Amministrazione comunale e la Fondazione Terre Medicee hanno voluto dare in questi anni alle collaborazioni in ambito letterario, il nome di Seravezza è oggi conosciuto e sempre più riconosciuto negli ambienti accademici e scientifici italiani e dal grande pubblico come luogo vivace di diffusione della conoscenza e di promozione della lettura».

Il Comitato nazionale organizzatore del convegno opera come espressione del Ministero della Cultura. «Una prestigiosa occasione che ci offre l’opportunità di arricchire il nostro specifico nucleo di studi, non dimenticando che siamo stati i primi in Italia a trattare il tema della favola nella letteratura del Novecento», spiega la presidente del Centro Studi Sirio Giannini Chiara Tommasi. «Siamo grati al presidente del Comitato Guido Conti per averci coinvolti nell’iniziativa. Alla giornata partecipiamo con la relazione del nostro ricercatore Alessandro Viti sul tema «Tonino Guerra, Sirio Giannini, Enrico Pea: idee di favola a confronto” (ore 17:00). Al mattino invece, alle 11:40, la nostra direttrice scientifica professoressa Daniela Marcheschi presenterà una relazione dal titolo “Tonino Guerra e la favola nel Novecento”».