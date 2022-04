L’AGNELLO AL FORNO CON PATATE, un secondo piatto succulento e classico della cucina italiana. Una ricetta perfetta per ogni occasione speciale, domenica o ricorrenza ! un piatto tipico del pranzo di pasqua, ma ormai per me è un rituale sceglierlo anche per il menù del mio compleanno… amo la carne dell’agnello con il suo sapore forte e inconfondibile, e poi con le patate ben insaporite e leggermente abbrustolite che diventano una golosità unica. Questa che vi propongo oggi è una ricetta a cui tengo molto, della tradizione della mia famiglia, un preparazione che non presenta grandi difficoltà, pochissimi passaggi, tanti aromi e una giusta marinatura per ottenere una carne ben dorata all esterno, ma morbida e succosa all interno, ed ovviamente molto saporita. Vi lascio la ricettina, potrebbe interessarvi anche Coratella di capretto, Pappardelle al ragù di capra… SBIZZARRITRVI AD IMPIASTRICCIARE