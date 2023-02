Per ogni uccello il suo nido è bello.”, recita un proverbio…

Febbraio è il mese in cui alcuni uccelli, come l’Averla, iniziano il corteggiamento e di conseguenza la costruzione del nido.

Gli uccelli costruiscono il nido soltanto per proteggere le uova ed i propri piccoli, e poi, una volta espletate queste funzioni e volata via la prole, viene abbandonato: gli adulti infatti non li utilizzano più al di fuori del periodo riproduttivo né per dormire né per ripararsi dal freddo