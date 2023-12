Per Natale e Befana all’Informagiovani c’è il regalo sospeso destinato ai giovani di famiglie in difficoltà

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Caritas. Sarà possibile lasciare il proprio dono dal 9 dicembre al 5 gennaio e partecipare alla consegna dei regali.

Anche l’Informagiovani quest’anno farà parte della rete per il regalo sospeso 2023.

Grazie alla collaborazione fra l’amministrazione comunale e la Caritas, l’Informagiovani diventerà infatti un nuovo punto di raccolta di regali nuovi che saranno destinati ad adolescenti e giovani di famiglie in condizioni economiche fragili. Ed è proprio con questa mission che si concentra sui ragazzi e le ragazze delle scuole medie e superiori, che a partire dal 9 dicembre prossimo e fino al 5 gennaio, sarà possibile portare il proprio dono alla sede di via delle Trombe. Qui i regali saranno raccolti e successivamente distribuiti dagli operatori della Caritas alle famiglie del territorio lucchese in difficoltà, in occasione del Natale e dell’Epifania.

Stamani (5 dicembre), in anteprima, gli assessori all’Urp Moreno Bruni e al sociale Giovanni Minniti, hanno consegnato i loro doni, invitando tutti i cittadini a partecipare a questa bella iniziativa di solidarietà. All’Informagiovani per l’occasione è intervenuta Chiara Pellicci della Caritas ed erano presenti gli operatori del servizio.

“Sono molti i regali sospesi che arrivano ogni anno per i più piccoli – hanno detto gli assessori Bruni e Minniti – mentre meno frequenti sono quelli destinati agli adolescenti. Per questo l’Informagiovani mette in campo le sue competenze e le sue conoscenze, per fare in modo di allargare questa rete di solidarietà e riuscire così a coinvolgere i giovani in un rapporto di reciprocità nel quale ognuno può apportare il proprio contributo per la gioia dell’altro”.

L’informagiovani non si limiterà a raccogliere i regali sospesi, ma accoglierà anche eventuali adesioni da parte di ragazzi e ragazze che intendano svolgere attività di volontariato la vigilia di Natale e dell’Epifania, per portare i regali nelle case insieme agli operatori della Caritas.