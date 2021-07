Per motivi sanitari vengono sospese precauzionalmente le iniziative serali del giovedì e venerdì a Pescia

Per motivi sanitari vengono sospese precauzionalmente le iniziative serali del giovedì e venerdì a Pescia fino a data da destinarsi. Rimangono le manifestazioni dell’Arena di piazza del Grano.

L’analisi dei dati epidemiologici del territorio hanno consigliato l’amministrazione comunale, a titolo cautelativo, di sospendere per il momento e fino a data da destinarsi le iniziative organizzate per le serate di giovedì e il venerdì a Pescia nei mesi di luglio e agosto, con effetto immediato.

Un provvedimento contenuto in una ordinanza emanata dal sindaco facente funzioni Guja Guidi in qualità di responsabile della salute pubblica che spiega in modo dettagliato i vari passaggi che hanno portato l’amministrazione comunale a formulare un provvedimento di questo tipo.

“Senza allarmismi, una valutazione serena della situazione ci consiglia di evitare potenziali assembramenti e, seppur a malincuore, congelare queste iniziative di promozione e animazione della città- dice Guja Guidi-. Rimangono gli spettacoli e le manifestazioni dell’Arena di piazza del Grano perché si tratta di uno spazio molto più controllabile e con posti distanziati, nel pieno rispetto delle normative vigenti, anche per quello che riguarda il green pass”.