Per l’omicidio della 23 anni ucraina, arrestato l’ex fidanzato moldavo

Per l’omicidio della 23 anni ucraina, arrestato l’ex fidanzato moldavo

I carabinieri di Mantova, con quelli Castiglione delle Stiviere, hanno fermato ieri sera un moldavo di 33 anni ritenuto responsabile dell’omicidio volontario premeditato della ex fidanzata Yana Maliko, ucraina di 23 anni, e di occultamento di cadavere.

Le ricerche del corpo, in cui sono impegnati anche vigili del fuoco e carabinieri, sono iniziate nel tardo pomeriggio di ieri e sono riprese questa mattina nelle campagne intorno alla cittadina del Mantovano e si stanno concentrando in un laghetto naturale a Nord della cittadina, dove gli investigatori pensano possa aver gettato il corpo, prima messo in un sacco forse diplastica.

Il 33enne è ora in carcere a Mantova a disposizione della Procura che sta coordinando le indagini. Ancora non è chiaro dove sia avvenuto il delitto e le modalità. La donna uccisa, lavorava in un bar di Castiglione delle Stiviere. Voci di paese, non confermate dai carabinieri, riferiscono che l’omicidio sarebbe avvenuto nell’appartamento che i due, prima della rottura della relazione, condividevano a Castiglione e che l’uomo si sarebbe accanito con un coltello contro l’ex compagna. Poi sarebbe stato aiutato ad uscire da un’area paludosa, dove si era impantanato con l’auto.