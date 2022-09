Per le Giornate Europee del Patrimonio 2022, il 24 e 25 settembre, la Torre Guinigi sarà al centro di una performance site specific, promossa dal Comune in collaborazione con Trame- Teatro e musica e Mat- Movimenti artistici trasversali, trasformandosi in un labirinto verticale da percorrere seguendo l’unica mappa del suono, per raggiungere il bosco sospeso sulla cima.