Per la Via del Diaspro 1a Edizione

La passeggiata promossa e organizzata dalla Pro Loco di Barga in collaborazione con l’esperto di storia locale Emilio Lammari, ha condotto i partecipanti alla scoperta delle cave del particolare diaspro rosso di Barga, la pietra dura ornamentale utilizzata per le decorazioni delle Cappelle Medicee a Firenze.

Oltre sessanta persone di tutte le eta’, tra donne, uomini e bambini, hanno partecipato alla passeggiata che da Piazza Pascoli, in pieno centro a Barga, e’ arrivata alle cave di diaspro in località Loppora di Giuncheto. Tra i partecipanti erano presenti anche diversi rappresentanti di associazioni locali, il consigliere di minoranza del Comune di Barga Claudia Gonnella e i consiglieri dell’Unione dei Comuni della Mediavalle, Francesco Feniello e Yamila Bertieri.

La comitiva ha lasciato Piazza Pascoli intorno le ore 08:30. Ha attraversato le località della Fornacetta e di Buvicchia, per poi lasciare la strada asfaltata e proseguire lungo il sentiero discendente immerso nella natura barghigiana. Il gruppo ha raggiunto le cave nel suggestivo torrente Loppora di Giuncheto verso le ore 09:10.

Una volta raggiunte le cave di diaspro ormai dismesse, visto l’alto numero dei partecipanti, la comitiva si e’ frazionata in tre gruppi più piccoli che si sono alternati nella visita alla prima delle tre cave, detta del “Palazzetto”. Qui, l’accompagnatore Emilio ha avuto modo di far toccare con mano la dura pietra di diaspro (un quarzo rosso marmorizzato di bianco), spiegare come i pesanti blocchi giungevano a Firenze e rispondere alle numerose domande che gli venivano poste.

Dopo la visita alla cava, una parte della comitiva ha proseguito esplorando anche le ulteriori due cave conosciute, forse un po’ meno accessibili della prima, ma esteticamente molto belle e suggestive.

Terminata la visita delle cave di diaspro, l’evento si e’ concluso verso mezzogiorno con il gruppo che ha fatto allegramente ritorno al punto di partenza.

Visto il grande riscontro di pubblico e l’altissimo interesse riguardante questo particolare ‘pezzo’ di Barga, la passeggiata-evento Per la via del Diaspro avrà sicuramente un seguito con ulteriori visite alle cave per chi si fosse perso questa prima edizione.

Inoltre, COVID permettendo, la Pro Loco Barga, sempre in collaborazione con Emilio Lammari, ha intenzione di organizzare una gita all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, il luogo dove fu lavorato il diaspro di Barga e alla Basilica di S. Lorenzo dove fu infine collocato per le decorazioni che tanto piacevano ai Medici.

Ringraziamo Emilio Lammari per averci accompagnato e tutti coloro che hanno partecipato, con la speranza di aver fatto vivere loro un’esperienza interessante e diversa dal solito sul territorio e la storia di Barga.

