Al termine di un grande campionato, dopo essere stati per l’intera stagione sulla cresta dell’onda, meglio dei surfisti della Cantabria, per la Under 19 Gold, Top Spedd, la stagione 2022 – 2023 va in archivio con la conquista del terzo gradino del podio della Coppa Toscana.

Nelle semifinali e finali disputate a Cecina, i ragazzi di Nalin hanno affrontato in prima battuta la franchigia amaranto dei, pari età, aretini, un match che purtroppo la Top Speed ha giocato solo a metà.

Dopo un primo quarto chiuso in netto vantaggio ed una buona seconda frazione di gioco, che al riposo lungo sul 32/33, li vedeva ancora in partita, la Top Speed, al rientro in campo non è più riuscita a contrastare con efficacia la pressione aretina, scivolando a meno 8 a fine terzo per chiudere poi l’ultimo quarto sul meno 10 finale.

Determinante in negativo, è stata la pressione da – final four – per diversi ragazzi e per il coach Nalin era la prima volta che si trovavano di fronte ad una situazione così intensa, dove un’intera stagione, fatta di sacrifici, rinunce, infortuni si condensa in soli 40 minuti di gioco.

A rendere ancora più difficile il match e sempre emotivamente, c’era che gli avversari vestivano la maglia dell’Arezzo, una franchigia i cui giocatori pur nelle diverse categorie, si sono rivelati quest’anno, come una vera – bestia nera – per il Bcl, con cinque sconfitte in C Gold, tre in U19 Gold, due con la U14 e una con la U17.

Di gran lunga meglio è andata invece la finale per il terzo e quarto posto, una volta smaltita l’adrenalina accumulata, la pressione e l’emotività della partita con Arezzo, la Top Speed è tornata a giocare come sa e come ha fatto per tutta quanta la stagione.

La finale vedeva il Prato, opporsi ai ragazzi di Nalin, che questa volta sono scesi in campo con la giusta concentrazione e determinazione, mettendo fin da subito i puntini sulle i.

21/9 il punteggio al termine del primo quarto, 12 punti di vantaggio che sono diventati 14 al riposo lungo, 20 a fine terzo e 22 alla sirena finale, un crescendo che li ha portati a salire sul terzo e più che meritato, gradino del podio.

Per la U19 Gold targata Basketball Club Lucca è il terzo anno consecutivo che accede alle finali di Coppa Toscana, collezionando un primo posto, un secondo e un terzo, un percorso davvero importante per questi ragazzi, che hanno potuto giocare un triennio ad alto livello.

Per molti di loro questa finale è stata la ciliegina sulla torta, la giusta conclusione di un percorso costellato di vittorie e riconoscimenti che li vedrà, per la loro data anagrafica, lasciarsi alle spalle il settore giovanile per immergersi nel mondo dei senior

Questi i tabellini delle Final Four

Top Speed Lucca – Arezzo 62-72

19/13 – 32/33 – 47/55 – 62/72

Cattani 11; Landucci 10; Gallo 2: Piancastelli 6; Manfredini 3; Catelli 9; Rinaldi 3; Balducci 6; Succurto 12; Perfetti; Del Debbio; Benedetti.

Top Speed Lucca – Prato basket : 67-45

21/9 – 35/21 – 49/29 – 67/45.

Cattani 15; Landucci 2; Gallo 1; Catelli 4; Manfredini 8; Piancastelli 13; Rinaldi 7; Balducci 8; Succurto 6; Del Debbio 2; Benedetti 1; Perfetti.