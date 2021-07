Per la sete di Luglio: la limonata al rosmarino.

Me l’ha insegnata una vecchia signora toscana.



Si fanno sobbollire per 5 minuti in mezzo litro d’acqua le bucce sottili di 2 limoni non trattati (solo la parte gialla) e ben lavati, insieme a una cimetta di rosmarino.

Poi si dolcifica a piacere, si filtra e si aggiunge un altro mezzo litro d’acqua con il succo di 4 bei limoni. Porre in frigo a raffreddare.