“PER LA SCARSA ATTENZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE NON E’ STATO SALVAGUARDATO NEPPURE IL MANTO ERBOSO DELLO STADIO DEI PINI”. LA DENUNCIA DEL CONSIGLIERE FDI MARCO DONDOLINI

“Vergognosa la scarsa attenzione dell’amministrazione comunale verso i beni pubblici: il manto erboso dello Stadio dei Pini poteva

essere mantenuto, ed è stato lasciato andare in malora”.

Il consigliere comunale FdI, Marco Dondolini, denuncia una situazione di incuria <che vanifica un’opera realizzata da poco tempo>.

“Nel 2019 _ racconta il consigliere Dondolini _ il comune di Viareggio ha affidato all’ingegner Ottani l’incarico di mettere in sicurezza lo Stadio dei Pini, così come da prescrizioni della commissione comunale di vigilanza. Contestualmente, in vista del Torneo Internazionale di Coppa Carnevale che si sarebbe tenuto a marzo di quell’anno, il Centro Giovani Calciatori si assunse l’onere di sostenere i costi per la

sistemazione dell’intero manto erboso. Una cifra attorno ai 20mila euro per garantire standard adeguati al campo, visto che quest’ultimo era stato oggetto segnalazioni negative da parte di società che negli anni precedenti avevano partecipato alla manifestazione sportiva (tanto che nel 2015 la finale venne disputata a Pisa), e visto che il Cgc intendeva così fare un prezioso omaggio alla città e un investimento che in futuro avrebbe garantito la piena affidabilità dello spazio per ospitare le edizioni della Coppa Carnevale. Il manto fu rifatto e consegnato al Comune _ rimarca Dondolini _ e basta vederlo oggi per capire quello che è accaduto: l’erba è ingiallita o addirittura assente e quel campo da gioco versa in condizioni pietose. In sostanza l’amministrazione comunale ha chiuso lo Stadio dei Pini dimenticandosi di garantire comunque un’ordinaria manutenzione di quell’opera che, invece andava salvaguardata. Perchè non si è pensato di assegnare a una cooperativa la cura periodica del verde? In sostanza quel terreno che era stato riqualificato andrà rifatto nuovamente: non si poteva risparmiare questo ulteriore costo alla collettività?”