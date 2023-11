Per la Giornata nazionale degli alberi domenica 19 novembre apertura straordinaria dell’Orto Botanico

Per la Giornata nazionale degli alberi domenica 19 novembre apertura straordinaria dell’Orto Botanico e appuntamenti per tutti

Visite guidate per gli adulti e un laboratorio per i più piccoli.

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, la cui celebrazione il 21 novembre di ogni anno ha lo scopo di sottolineare l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste, l’Orto Botanico aprirà eccezionalmente i suoi cancelli domenica 19 novembre dalle 10.30 alle 16.30.

Oltre all’apertura straordinaria, sono previste iniziative rivolte agli adulti e ai bambini. In particolare, alle 10.45 e alle 14.45 si svolgeranno due visite guidate con gli operatori A.Di.P.A. per adulti e famiglie, per ammirare il foliage dalle mura all’Orto. Il ritrovo è fissato alla biglietteria e la visita non richiede alcun costo aggiuntivo rispetto al pagamento del biglietto di ingresso: è consigliata la prenotazione.

Per i bambini da 6 a 11 anni, il pomeriggio alle 15.30, si svolgerà il laboratorio “L’albero dell’orto”. Con gli operatori di A.Di.P.A. i partecipanti raccoglieranno foglie, rametti e altro materiale vegetale, useranno colla e pennelli, tanta creatività e immaginazione per realizzare un albero condiviso, l’albero dell’Orto appunto, l’albero degli alberi. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita (previsto solo il pagamento dell’ingresso) fino a esaurimento dei posti ed è obbligatoria la prenotazione. E’ consigliato abbigliamento comodo. In caso di pioggia le attività saranno svolte per intero nella Casermetta San Regolo.