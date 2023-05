Doppia attivazione ieri per la stazione di Lucca. Il primo si è svolto nel comune di Borgo a Mozzano nella zona del monte Agliale: qui una squadra di 6 soccorritori in turno di reperibilità, hanno tratto in salvo una donna che ha riportato un trauma ad una caviglia.

L’altro intervento, non ancora concluso, ha visto un’altra squadra di soccorritori della stazione all’opera alle pendici del Pizzo d’Uccello (Comune di Minucciano) per soccorrere un’escursionista in difficoltà su un traverso ripido ed esposto.