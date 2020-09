per il Gs Lammari un titolo toscano ed un quinto posto agli assoluti italiani

Grandi soddisfazioni nel team agonistico del Gs Lammari che, domenica scorsa, fa registrare la conquista negli individuali di un titolo regionale e un quinto posto negli assoluti italiani. Unico neo negativo per questa società è stato che a Lammari, sempre lo stesso giorno, con partenza dai laghetti si doveva svolgere la 41.a edizione della marcia non competitiva “Tra le redole di Lammari” che purtroppo vista la situazione riguardante il Covid 19 è stata anch’essa annullata, come del resto al momento tutte le marce del Trofeo Podistico Lucchese.

<<In compenso un pò di luce – commenta dal direttivo del gruppo lammarese, Mara Antongiovanni – abbiamo finalmente ricominciato a rivederla in questa domenica dove le nostre atlete hanno potuto gareggiare sui tracciati di Campi Bisenzio, dove si sono svolti i campionati regionali individuali in pista e di Vittorio Veneto (Treviso) in cui si sono corsi i campionati italiani assoluti dei 10000 metri>>.

Partendo dalla Toscana, allo stadio Zatopek, la brava veterana Rosella D’Arata si è aggiudicata, nella categoria sf55, la maglia di Campione Toscano Master Fidal 2020 sulla distanza degli 800 metri.

Invece in campo nazionale sulla Pista Atletica Vittorio Veneto per il “29° Meeting Città di Conegliano – Trofeo ‘Toni Fallai’ Meeting Internazionale di Atletica Leggera – Campionato Italiano Promesse e Assoluti M/F metri 10.000”, la “piccola, ma grande” atleta Alessia Tuccitto, con una gara perfetta, si è aggiudicata la 5.a posizione assoluta, con il tempo di 34’23”. Per la portacolori del Lammari è stata anche una prova d’orgoglio, in quanto verso l’ottavo km. stava per essere doppiata dalla forte azzurra Valeria Straneo, tra l’altro vincitrice del titolo tricolore, a quel punto la Tuccitto ha avuto la forza di un notevole cambio di passo, che oltre a non farsi doppiare, da sesta l’ha portata in 5.a posizione facendole inoltre guadagnare secondi preziosi per il suo personal best (la miglior prestazione raggiunta da un atleta a livello personale).

DUE FOTO:

Rosella D’Arata con la maglia di campione toscano 2020.

Alessia Tuccitto numero 6 a Vittorio Veneto.