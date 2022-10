È importante che nessun cittadino dia cibo ai lupi.

Capisco il lato tenero che suscitano essendo cuccioli di lupo, ma su queste questioni dobbiamo affidarci agli Enti preposti e fare le cose perbene, in modo da garantire la sicurezza di tutti.

Fin da subito le autorità si sono attivate, perché tutto si risolva nel migliore dei modi per tutti, esseri umani e lupi.

Chiedo quindi a tutti di attenersi alla richiesta di non nutrili e di lasciar lavorare chi ha competenze, affinché ai lupi non manchi il cibo, siano curati e spostati in altro luogo.