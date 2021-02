PER CONOSCERE ERBI E FUNGHI

Per conoscere erbi e funghi è il momento giusto per iscriversi ad un gruppo micologico, a Lucca ce ne sono due e a voi l’imbarazo della scelta.

Proprio in questi giorni iniziano le ricerche nei campi per gli erbi e per i funghi nei boschi, inoltre, covid permettendo, ci sono incontri con lezioni e assaggi di funghi.

Gli erbi raccolti vengono di solito cucinati e assaggiati in diverse preparazioni, vi diranno quali sono amari da lessare e quelli da insalata, assaggerete e farete poi le vostre scelte per le vostre zuppe, vi do gli indirizzi: