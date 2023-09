PER CARENZE IGENICHE CHIUSO UN RISTORANTE DI ALTOPASCIO DAI NAS

In particolare i carabinieri hanno contestato al titolare di una ditta di ristorazione delle violazioni al testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’impiego di lavoratori “in nero” e il possesso di alimenti privi di tracciabilità. Non solo. Sono state anche segnalate all’Asl carenze igienico-sanitarie. Per le mancanze riscontrate, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale,