PER ALLARGARE LE TUE CONOSCENZE – Serata DEI single età 45+ con cena e disco

Lucca – Venerdi 10 gennaio 2020 alla cantina di BACCO

Attenzione!!! Serata aperta a single età minima 45 +

Serata aperta ai single della toscana Cena + Musica

Abbigliamento: gradito sempre vestirti bene sarà un punto a tuo favore

Arrivo: h 20:30/20:45 (si richiede puntualità) con verifica iscrizioni e pagamento

Cena sertiva e disco dopo cena con Luis Paldi dj – Costo serata 25€ a persona

a breve il menù…Antipasto – Primo – Secondo con contorno – Dolce – acqua vino caffè (liquori extra)

Iscriviti a questa cena, ci sono 3 modi diversi per farlo:

Qui sull’evento sul bottone PRENOTA UN POSTO torna in alto sull evento..

whatsapp 349 6 128 128 Tel o Sms 366 536 22 33

scrivi nomi partecipanti e la parola “Cena single 10 gennaio”

La Cantina di Bacco si trova in via sottomonte 104/C Guamo Lucca a 3km da uscita Lucca Est direzione Ss 439 per Pontedera