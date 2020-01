PER ALLARGARE LE TUE AMICIZIE, E PERCHE’ NO PER TROVARE L’ANIMA GEMELLA PARTECIPA ALLA CENA AL MOXIE A VIAREGGIO

PER ALLARGARE LE TUE AMICIZIE, E PERCHE NO, PER TROVARE L’ANIMA GEMELLA PARTECIPA ALLA CENA AL MOXIE A VIAREGGIO LA SERA DI SABATO 18 GENNAIO Prox single dinner 18 gennaio 2020 per festeggiare insieme l’ inizio del nuovo anno Lo rifaremo al Moxie in viale europa, in darsena a Viareggio.Menu’: Insalata di mare con verdure croccanti orecchiette con broccoli e cozze filetto di branzino all’ isolana 1 bott. di vino ogni 4 persone acqua e caffe’, tutto servito a tavola al prezzo di 30 euro. Avremo di nuovo la band piu cool della Versilia i grandissimi Overbeat ,che ci faranno ballare e divertire dalle 23 alle 2 di mattina e a seguire il dj.Vi aspetto per una bella serata assieme PER PRENOTAZIONI CHIAMARE ALBA AL NUMERO 388 584 6676