PEPERONI IN BAGNA CAUDA

Questa volta siamo in piemonte patria della bagna cauda, ho scritto peperoni ma ogni verdura di stagione può essere cucinata in questa maniera.

Lo dico per chi ha problemi con l’aglio, non si sente in bocca se marinato nel latte per bene, in alternativa, le signore, possono mangiare mozzarella e insalata.

450 ml olio di oliva, 220 g acciughe sottosale, 75 g burro, 4 spicchi di aglio, 4 peperoni, latte q.b.



Per prima cosa lasciate a bagno nel latte per almeno due ore gli spicchi di aglio. In questo modo saranno più digeribili. Togliete la pellicina dei peperoni mettendoli sotto il grill del forno e girandoli di tanto in tanto. Quando hanno assunto un aspetto quasi carbonizzato, toglieteli dal forno, lasciateli intiepidire e togliete la parte bruciata. Tagliate ora i peperoni a listarelle togliendo i semi all’interno e disponeteli sul piatto da portata tenendoli in caldo.

Preparate ora la bagna cauda raschiando con un coltellino le acciughe e togliete loro le lische. In un pentolino fate sciogliere il burro a fuoco bassissimo, unite l’aglio che avrete scolato dal latte e tritato finemente, lasciando che si disfi senza prendere colore e per ultimo aggiungete l’olio e le acciughe

Fate sobbollire a fuoco bassissimo per circa 10 minuti girando con un cucchiaio di legno in modo che gli ingredienti si amalgamino bene. Deve risultare come una salsetta abbastanza densa che verserete sui peperoni già pronti.

FONTE EZIO LUCCHESI